ليبيا – أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال بيان بشأن طِباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 – 2023، مؤكدةً حُصول مصرف ليبيا المركزي على موافقة مجلس النواب في الصرف على مشروع طِباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وأن الوزارة في اِنتظار تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية؛ وذلك تمهيداً لإحالتها إلى حسابات الشركات التي تم الترسية عليها.

وزارة التربية ثمّنت في بيانها حرص رئيس مجلس الوزراء وتواصله المكثف في سبيل طباعة الكتاب المدرسي، وتوريده ووصوله للطلاب في الوقت المُناسب، مشيدةً الوزارة بِجُهود النائب العام، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس النّواب، ومُحافظ مصرف ليبيا المركزي لما أبدوه من تجاوب في سبيل تذليل العراقيل، بما يضمن طِباعة الكتاب المدرسي، ووصوله في الوقت المُناسب للطلاب.

وذكرت الوزارة بما قامت به عبر مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية من تواصل على مدار الساعة، وطِيلة الأيام مع الجهات المُختصة من ديوان المُحاسبة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية الذين قاموا بالمطلوب، في الوقت المطلوب، ودون أي تأخير.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بأنها ستكون على تواصل معهم بِخُصوص طِباعة الكتاب المدرسي، وبدء وصول شحناته إلى الموانىء الليبية.

The post وزارة التعليم بحكومة تصريف الأعمال: ننتظر تسييل القيمة المُخصّصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية