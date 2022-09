الدغيس: مركز مكافحة الامراض مستعد ولديه كافة التجهيزات للكشف عن “جدري القرود”

ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إبراهيم الدغيس إنه فعلياً تم رصد عدد من الحالات المصابة بمرض “جدري القرود” في الدول المجاورة كدولة مصر.

الدغيس أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بمرض جدري القرود لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد حتى اللحظة.

ولفت إلى أنه كانت هناك حالات مشتبه بإصابتها بمرض جدري القرود ولكن تم أخذ عينات منها والكشف عليها وتم إثبات خلوها من الفايروس.

وبيّن أنه بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن ليبيا في التصنيف الأول لكونها دولة لم يتم بها تسجيل مرض جدري القرود.

وبيّن أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مستعد ولديه كافة التجهيزات للكشف عن هذا المرض في حال انتشاره في البلاد.

ونوّه إلى أن المركز لديه مشغلات مجهزة وكافية للكشف عن هذا المرض، إضافة إلى وجود فرق الرصد المجهزة بكافة الإمكانات.

وفي الختام أوضح أن هناك أماكن تم تجهيزها من قبل وزارة الصحة لاستقبال الحالات في المستشفيات السارية.

