مجلس الشورى القطري يؤكد دعم بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

الوطن – متابعات

أكد مجلس الشورى القطري، دعم قطر لكل ما من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار في البلاد، والحرص على سيادة ووحدة ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكوناته

وأضاف المجلس في تغريدة له بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،قد أعرب خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى القطري، عن شكره وتقديره لمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الليبي وجهودها البناءة لإعادة الوئام والاستقرار لليبيا، والحفاظ على مصالحها وتحقيق طموحات شعبها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة أخر التطورات في ليبيا وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.