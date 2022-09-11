اللافي لـ«السفير الإيطالي»: نثمن دور بلادكم في تحقيق الاستقرار في ليبيا

ثمن عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس، استعراض آخر المستجدات السياسية، عقب لقاء برلين حول ليبيا، الذي انقعد خلال اليومين الماضيين.

وأكد اللافي، اهتمام المجلس الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة، لكونه إحدى لبنات بناء الدولة.

وشدد على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية.

بدوره، جدد السفير الإيطالي، تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.