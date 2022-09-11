اختطاف 9 عمال تونسيين بصرمان الليبية.. كل التفاصيل وآخر التطورات

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، بأن جهة ليبية قامت باختطاف 9 عمال تونسيين من أصيلي محافظة القصرين، وسط غرب البلاد، وذلك بمدينة صرمان.

وأوضح عبد الكبير، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، أن جهة ليبية غير معروفة اقتادت العمال التونسيين التسعة إلى منطقة مجهولة وبعد التواصل مع أطراف ليبية رسمية تأكد أن العمال التونسيين لدى جهة تمثل الدولة الليبية، وذلك في إطار القيام بإجراءات روتينية للأجانب.

وأكد عبد الكبير أن العمال التونسيين بخير حاليا، محملا في الأثناء السلطات الليبية مسؤولية سلامتهم وأمنهم.

ويتم العمل على إطلاق سراح العمال التونسيين التسعة، وفق المصدر.

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