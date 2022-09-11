وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد

وصلت إلى المخازن التابعة للمرافق التعليمية في بني وليد، اليوم الأحد، أولى شحنات الكتب المدرسية من المخازن الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في طرابلس.

وأوضح مصدر بمراقبة التربية والتعليم ببني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشحنة التي وصلت من الكتاب المدرسي إلى مخازن مكتب المرافق التعليمية بالمدينة «هي من المخزون الاستراتيجي للمصلحة والمحفوظة من العام الدراسي الماضي 2022».

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وذكر المصدر أن هناك كميات أخرى من الكتب المدرسية ستصل إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد خلال الأيام المقبلة، مطمئنًا الطلاب والمعلمين بأن الكتب المدرسية ستكون في متناولهم قبل بدء الدراسة.