مروان: محاولة الدبيبة تفعيل السجل العقاري سيسبب كارثة على الدولة

الوطن / رصد

اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين بطرابلس “علي مروان” : أن محاولة رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة إعادة تفعيل السجل العقاري في هذا الوقت هي مغامرة خطيرة جداً ومن الممكن أن يسبب كارثة على المواطن والدولة ومصدر خطر على الجميع.

وأوضح مروان أنه سيتم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحكمة الإدارية إذا تم تفعيل السجل العقاري بإعتباره قرار صادر عن جهة تنفيذ وسيسبب ضرر وأن قرار إيقاف تفعيله صادر عن جهة تشريعية وهيا المجلس الإنتقالي .

وأضاف مروان في تصريح صحافي أن فتح السجل العقاري في هذا الوقت مع استمرار الفوضى الانتقالية سيمكن العديد من الذين استولوا على أملاك الغير من تسجيل هذه الأملاك ونقل ملكية العقارات بشكل نهائي ومسألة الغاء الشهادات العقارية ليس بالأمر السهل حتي وإن كانت مزورة.

وتابع عضو نقابة محامي طرابلس، الخطر الأكبر في حال تفعيل السجل العقاري هو على أملاك الدولة الليبية وسيلحق الضرر الكبير بالمال العام