«صناعة الدبيبة»: نحذر من سرقة أغطية صرف المياه بطرابلس

حذرت وزارة الصناعة والمعادن التابعة لحكومة الدبيبة، في بيان لها، من خطورة سرقة أغطية غرف صرف المياه.

وأكد البيان، أن “أعمال سرقة الحديد أصبحت تطال أغلب أغطية غرف تصريف المياه بالطريق السريع”.

وأردف بيان الصناعة، إلى أن “سرقة أغطية غرف الصرف، سيؤدي إلى تجمع الأمطار وتعطيل في الحركة المرورية”.

وختم البيان موضحًا أن “بيع الخردة بطريقة غير منُظمةظ، يُعد السبب الرئيسي في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس دون الاكتراث بأضرار هذا العمل على مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة”.