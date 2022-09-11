في لقاء مع سفير إيطاليا.. اللافي يشدد على ضرورة حسم المسار الدستوري وأجراء الانتخابات  

العنوان-طرابلس

شدد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا على اهتمام المجلس الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة.

وجاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية، عقب لقاء برلين حول ليبيا، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحسب بيان المجلس، ثمن اللافي دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وجدد سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.