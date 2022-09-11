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معزب: اجتماع برلين الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

صرّح عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أنّ اجتماع برلين الأخير لم يحمل أيّ جديدٍ سوى “التأكيد على الانتخابات أو ضرورة وجود حكومة موحّدة”.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية، أنّ غياب روسيا عن الاجتماع جاءَ لأنها “تدرك سلفًا أنّه لن يتمخّض عنه شيء”، مشيرًا إلى أن موسكو لديها “استراتيجية جديدة في التعاطي مع القضايا الدولية”، وهو ما انعكس على الملف الليبي وفق تعبيره.

وبخصوص زيارة المستشار عقيلة صالح إلى موسكو، قال معزب إنّها مؤشّر على “دور مهمّ ستتولّاه الدوحة في حلّ الأزمة الليبية”.

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الوطن الليبية

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