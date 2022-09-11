حكومة الوحدة تخصص قطع أراض لسفارات 4 دول في طرابلس

أخبار ليبيا 24

وافق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على تخصيص قطع أراضي ومبانٍ لصالح قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلتهُ منصة حكومتنا، فإن المنطقة التي خصصت للسفارات تقع ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة شرق قاعدة معيتيقة بطرابلس، حيثُ بلغت مساحة قطعة الأرض المخصصة للسفارة القطرية 30 ألف متر مربع، وخصص عقار تبلغ مساحته 40 ألف هكتار في بلدية تاجوراء لصالح السفارة الإمارتية، ولكنها لم تنشر أي تفاصيل عن سفارتي تركيا وأمريكا.

ووفقًا لمنشور المنصة، فإن هذا القرار جاء في إطار المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبان لصالح السفارات الليبية، مشيرةً إلى أن الحكومة بصدد التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي ستتبني نفس المبدأ.