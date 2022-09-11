اللافي يُثمّن دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا

طرابلس 11 سبتمبر 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الأحد، بسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو لاستعراض آخر المستجدات السياسية عقب لقاء برلين حول ليبيا، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر المجلس أن النائب اللافي؛ ثمن خلال هذا اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وأكد اللافي اهتمام الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة، لكونه إحدى لبنات بناء الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الإنسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية.

بدوره، جدد السفير الإيطالي تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية. (وال)

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