البعثة الأممية تأسف من انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة في ليبيـا

الوطن / رصد

نفت بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيـا صحّة الرسالة المتداولة في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنها صادرة عن القائم بأعمال رئيس البعثة راديزون زينينغا.

وأبدت البعثة أسفها من نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة التي أصبحت أمرًا شائعًا في ليبيـا في محاولة لتضليل الجمهور وحشد الدّعم لمختلف القضايا السياسية.

وحذّرت من هذه الأعمال، مجدّدة دعوتها لكافة الأطراف إلى تجنّب أيّ أعمال تحريضية أو معلومات مضلّلة قد تهدّد استقرار ليبيـا الهشّ.