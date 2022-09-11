ميناء الخمس يستقبل أكثر من 60 ألف طن من القمح

أخبار ليبيا 24

استقبلت أرصفة ميناء الخمس البحري أكثر من 60 ألف طن من حبوب القمح.

الشركة الليبية للموانئ نشرت بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “CORN” التابعة للوكيل الملاحي دروب الأطلس، وعلى متنها 34 ألف و 850 طن من القمح، إضافة إلى وصول السفينة “BRAVE M” التابعة للوكيل الملاحي مدوين، وعلى متنها 28 ألف و 200 طن من القمح؛ ليكون إجمالي الكمية الواصلة للميناء من القمح، حوالي 63 ألف طن.

كما أشارت الشركة إلى وصول السفينة “ELITA” التابعة للوكيل الملاحي المُنتظمة وعلى متنها 6130 رأس من الأغنام والعجول.