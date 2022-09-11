الصول:  احتمال تشكيل حكومة ثالثة مستبعد، ومن المفترض أن يسلم الدبيبة السلطة

رحب عضو مجلس النواب علي الصول، بزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى دول قطر.

وقال «الصول»، في تصريح صحفي، إن “هناك بوادر جيدة وتغيرات إيجابية ما دام القطريون مدوا أيديهم لليبيين في الشرق والغرب والجنوب”.

وأردف أن “احتمال تشكيل حكومة ثالثة مستبعد، ومن المفترض أن يسلم الدبيبة السلطة”.

وتابع «الصول»، أن “فتح الدبيبة لمصلحة التسجيل العقاريَ سيترتب عليه عواقب وخيمة على الدولة الليبية والشركات سواء العامة أو الخاصة”.

وأشار إلى أنه “يجب عدم فتح التسجيل العقاري لأن هناك عقارات مرهونة ما قبل 2011 ومن الممكن إلغاء هذا الرهن بفتح التسجيل”.

وختم «الصول»، موضحًا أن “فتح التسجيل العقاري يصب في مصلحة أشخاص معينين، ونحن ضد هذا القرار وهو قرار غير عقلاني وغير منطقي”.