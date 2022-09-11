بالإضافة إلى هجمات 11 سبتمبر.. السفارة الأمريكية لدى ليبيا تحي ذكرى الهجوم عليها في بنغازي

العنوان-طرابلس

أحيت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، الذكرى 21 لهجمات 11 سبتمبر 2001، وكذلك الذكرى العاشرة لهجوم بنغازي الذي استهدف المجمع الدبلوماسي الأمريكي في المدينة وأودى بحياة السفير الأسبق كريستوفر ستيفنز وآخرين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها: “نحتفل اليوم بذكرى سنوية مأساوية مضاعفة، تكريمًا لما يقرب من 3000 شخص قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وكذلك تكريمًا لزملائنا السفير جاي كريستوفر ستيفنز، وشون سميث، وتيرون وودز، وغلين دوهرتي الذين قُتلوا في هجوم إرهابي في 11 سبتمبر العام 2012 في بنغازي”.

وقاد السفير ريتشارد نورلاند فريق السفارة الأمريكية لدى ليبيا الذي يعمل من العاصمة التونسية منذ العام 2014، في دقيقة صمت لتكريم ذكرى زملائهم، وتقديرًا لعائلاتهم، والتأمّل في تضحياتهم لخدمة الشعب الأميركي.

وأضافت السفارة أنه “وبعد مرور 10 سنوات على المأساة، لا يزال فقدانهم محسوسًا يوميًا في بعثتنا. ونحافظ على ذكراهم وإرثهم على قيد الحياة من خلال مواصلة عملنا المشترك نحو بناء ليبيا حرة وديمقراطية، ومستقبل أفضل لأصدقائنا الليبيين”.

وأكدت السفارة الأمريكية أنهم يعملون “بلا كلل لمنع حدوث مثل هذه الأحداث المروعة مرة أخرى، والأهم من ذلك تجنّب تجدد العنف في ليبيا، من خلال مساعدة الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.