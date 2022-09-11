بعد تحليلٍ في ألمانيا.. الرقابة على الأغذية يؤكد خلو رغيف الخبر ومادة الدقيق من برومات البوتاسيوم

أخبار ليبيا 24

نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بيان أكد فيه خلو رغيف الخبز و الدقيق من مادة برومات البوتاسيوم؛ وذلك بعدما ظهرت نتائج عينات أرسلتها الدولة الليبية إلى معامل التحاليل في ألمانيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر منصته الرسمية، أنه أجرى في وقت سابق عددًا من الأبحاث والتحاليل المخبرية التي استمرت قرابة العام على 454 عينة تشمل مصانع الخبز و الدقيق و محسنات الخبز، لتعُلن فيما بعد نتائج أبحاثها التي تؤكد صحة كافة المواد.

و ذكر المركز في بيانه أنه خاطب في وقت سابق النائب العام بضرورة تشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة، للتأكد من صحة العينات وطمئنت المواطنين الليبيين، حيثُ جرى جمع العينات و اخضاعها للتحاليل اللازمة في خط زمني موحد مع عدة مختبرات أخرى من داخل البلاد وخارجها، وبالفعل أكدت جميع النتائج خلو مادة الدقيق من برومات البوتاسيوم، وفقًا لنص البيان.