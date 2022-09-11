الدبيبة يُخصص اجتماعه مع وزارة التعليم بشأن توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية

طرابلس 11 سبتمبر 2022 (وال)- اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بحضور مديري مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، والمركز الوطني للامتحانات أحمد، ومركز المناهج التعليمية كامل الويبة، ومستشار الوزير عبد السلام الصغير.

وخصص الاجتماع لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة، لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022 – 2023.

وقدّم وزير التربية والتعليم شرحًا تفصيليًا على الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للامتحانات، من حيث إعداد الأسئلة وتوزيع اللجان وسيّر العملية الامتحانية.

وأعرب الدبيبة عن شكره لكافة الأسر التربوية بالمؤسسات على جهودهم المبذولة لإستكمال العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية، مع ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع فيها خطأ أو غير واضحة، مؤكدًا على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرًا لجهودهم.

كما استمع رئيس الحكومة خلال اللقاء، للإجراءات المتخذة من مركز المناهج التعليمية، ومصلحة المرافق التعليمية لتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية.

وأكد مدير مركز المناهج أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد، مطمئنا رئيس الحكومة بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي.(وال)

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