الجنائية الدولية: كشفنا عن تعرض مهاجرين للاحتجاز التعسفي والقتل

الوطن| رصد

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، عن تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني، إلى جانب الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز.

جاء ذلك بمناسبة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان له، انضمام مكتبه كعضو رسمي في الفريق المشترك الذي يهدف إلى دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، إلى جانب كل من إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وإسبانيا والمدعوم أيضاً وكالةُ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”.

وأشار خان إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتبه تلقى حتى الآن، مجموعة واسعة من المعلومات الموثوق بها والتي تشير إلى أن التقييم الأولي لمكتبه يفيد بأن هذه الجرائم قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن واجبهم الجماعي ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.