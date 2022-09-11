910 آلاف لتر من البنزين تصل إلى مستودع سبها النفطي

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى مستودع سبها النفطي شُحنة من الوقود بشقيه البنزين والديزل، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

الشركة نشرت بيانات حديثة عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أوضحت فيها إرسال 910 آلاف لتر من البنزين، و 70 ألف لتر من الديزل إلى مستودع سبها النفطي، مبينةً أن الكمية سيتمُ توزيعها على كافة المدن في المنطقة الجنوبية من بينها سبها والشاطئ ومرزق وأم الأرانب والبوانيس وغات والقطرون وتراغن وغدوة، وذلك عبر خمس شركات لنقل الوقود.

الجدير بالذكر أن مستودع سبها النفطي، تسلمّ يوم السبت 2400 أسطوانة غاز طهي قادمة من شركة البريقة، جرى توزيعها عبر 8 نقاط بيع على مستوى المنطقة الجنوبية.