الأسود: حكومة الدبيبة هي من عرقلت الانتخابات ولم تذهب نحو المهام المحددة لها

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود ، إن جولة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تهدف بالأساس للتأكيد على شرعية حكومة باشاغا، وتوضيح رؤية مجلس النواب والأسباب التي دفعته لتكليف حكومة الاستقرار. وفقا لقوله..

وأوضح الأسود في تصريحات صحفية لــــ”سبوتنيك” أن رئيس البرلمان يسعى لإقناع الدول الداعمة لحكومة الدبيبة بوقف دعمها، من أجل الذهاب نحو الانتخابات.

كما شدد البرلماني ، على أنه مع استمرار حكومة الدبيبة يستحيل إجراء أي انتخابات تشريعية أو رئاسية.

ويرى أن حكومة الدبيبة هي من عرقلت الانتخابات، وأنها لم تذهب نحو المهام المحددة التي كلفت على أساسها والمتمثلة في إتمام عملية الانتخابات. على حد قوله. .

ووصل رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أمس السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة من نوعها منذ سنوات. .