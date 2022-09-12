الخارجية الامريكية: تقرير حكومة الدبيبة عن الميزانية تفتقر للمعلومات

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أوضحت الخارجية الامريكية في تقريرها عن الشفافية المالية لعام 2022م في ليبيا، أن تقرير حكومة الدبيبة عن تنفيذ الميزانية في نهاية العام يفتقر للمعلومات والتفاصيل الكافية عن التزامات الديون، ولا يتيح للجمهور إمكانية الاطلاع على تقارير التدقيق لمؤسسات الدولة الكبيرة أو المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وكشف التقرير أن ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل وأن الجهاز الأعلى للرقابة لم يستوف معايير الاستقلالية الدولية مشيرا الى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية. ورجح التقرير أن الانقسامات السياسية الداخلية قد ساهمت في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما أثر سلبًا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.