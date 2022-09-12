الحكومة الليبية تفتتح الأقسام الإيوائية بمستشفى بنغازي التعليمي

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أفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون.

وأكد القطراني ضمن كلمة الإفتتاح أن إعادة افتتاح المستشفى سيسهم في تقديم الخدمات الطبية في مجال طب وجراحة العيون لشريحة واسعة في البلاد، وخلال الافتتاح أجرى الحضور جولة تفقدية للأقسام الإيوائية والخدمية التي تم تجهيزها، وذلك للاطلاع على جاهزيتها.

وشارك في مراسم الافتتاح، عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد ووزير السياحة والآثار علي قلمة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بجواري.