الويبة: 40% من الكتب المدرسية موجودة بالمخازن

أكد مدير مركز المناهج التعليمية كامل الويبة أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد.

وقال الويبة خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد أن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي.

وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة موسى المقريف، ومديرا مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، والمركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومستشار الوزير عبدالسلام الصغير.

وبحسب بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي فإن الاجتماع خصص لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022-2023.

وفي بداية الاجتماع، قدم وزير التربية والتعليم شرحا تفصيليا على الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للامتحانات، من حيث إعداد الأسئلة وتوزيع اللجان وسير العملية الامتحانية.

وفي هذا الجانب، أعرب الدبيبة عن شكره لكافة الأسر التربوية بالمدارس على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية، مع ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع فيها خطأ أو غير واضحة، مؤكدا على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرا لجهودهم.

كما استمع الدبيبة خلال اللقاء، للإجراءات المتخذة من مركز المناهج التعليمية ومصلحة المرافق التعليمية لتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية.