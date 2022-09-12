محلل نفطي: رفع معدّل الإنتاج النفطي يتطلّب تمويلاً مالياً

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أكد المحلل النفطي محمد أحمد حاجة ليبيا إلى تمويلات مالية وفق خطة ثلاثية أو خماسية، فيما إذا أرادت رفع مستوى إنتاجها النفطي.

وقال أحمد في تصريحات صحفية إن زيادة برميل إنتاجي واحد، يستدعي الاستثمار بحدود 15 ألف دولار، لافتاً أن متوسط الإنتاج الحالي يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً.

وبناءً على ما سبق أوضح المحلل النفطي أن عملية رفع الإنتاج حتى يصل إلى 2 مليون برميل يومياً وبمعدل زيادة 800 ألف برميل يوميا، يستدعي إنفاقا مقداره 12 مليار دولار تكاليف رأسمالية وتشغيلية لمدة ثلاثة أعوام.