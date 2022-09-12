الصحة تعتمد تقديرات الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية  لعام 2023

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اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، رفقة مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق الشرقية، المقترح المقدم من قبل مدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، بشأن تقديرات الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية للعام القادم، والذي أُعد بالتنسيق مع إدارة النفقات الصحية؛ سعيًا إلى إصلاح بنود التمويل المالي المخصص لإدارات المناطق الصحية.

كما ناقش الحضُور خلال اجتماع موسعٍ عددًا من الملفات من بينها إجراءات مطابقة البيانات الوظيفية مع وزارة المالية، وإعتماد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي لإدارت الخدمات الصحية بالمناطق، إضافة إلى نقص الإمدادات الطبية بمرافق الرعاية الصحية الأولية، والتمويل المالي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق.

من جهته أكد أبو جناح، على أهمية إصلاح النظام الصحي؛ وذلك عبر وضع خطة مدروسة، تقتضي بتأسيس منظومة معلومات صحية يمكن الإعتماد عليها في عملية تطوير الخدمات الصحية وإدارة سلسلة الامداد الطبي وتوفير العجز القائم في العناصر الطبية للعمل بمرافق الرعاية الصحية الأولية وخاصة في المناطق النائية من خلال تنفيذ قرار استجلاب العناصر الطبية الصادر عن مجلس الوزراء، وفقًا لنص بيان وزارة الصحة.

شارك في الاجتماع مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الشؤون الادارية والمالية، ومدير إدارة المشروعات، ورئيس جهاز الاسعاف والطوارئ، إضافة إلى مدراء إدارات الخدمات الصحية بمناطق بنغازي، والبيضاء، واجدابيا، والأبرق، والقبة، وجالو، والقيقب، وتازربو، وخليج السدرة، وشحات، وامساعد، وأم الرزم، وانتلات البيضان، والشورى الكفرة.