الدبيبة يبحثُ مع وزارة التعليم استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، تجهيزات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022-2023.

كما ناقش الطرفان الإجراءات المتخذة من قبل مركز المناهج التعليمية ومصلحة المرافق التعليمية؛ لتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية استعدادًا لبدء العام الدراسي.

كما جرى تقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والوقوف على أهم المشاكل التي واجهت الطُلاب، وذلك بمشاركة مدير مصلحة المرافق التعليمية والمركز الوطني للامتحانات، ومركز المناهج التعليمية

من جهته أكد مدير مركز المناهج أن 40 بالمائة من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وجاري العمل على توفير الكمية المتبقية.

بدوره دعا الدبيبة لجان الامتحانات إلى ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقعت فيها الأخطاء وكانت غير واضحة، مؤكدًا على ضرورة صرف مكافأت العاملين بلجان الامتحانات؛ وذلك تقديرًا لجهودهم، بحسب بيان وزارة الصحة.