مع تداول رسالة مزورة لـ”زينينغا”.. البعثة: نشر الأخبار الكاذبة أمرًا شائعًا في ليبيا لتضليل الجمهور

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى كافة الأطراف الليبية لتجنب أي أعمال تحريضية أو معلومات مضللة قد تهدد استقرار ليبيا الهش وفق تعبيرها.

جاء ذلك في بيان مقتضب لها تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أضافت فيه ، إنها عَلِمت بتداول رسالة يُزعم أنها صادرة عن القائم بأعمال رئيس البعثة “ ريزدون زينينغا ” ويجري تداولها في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها مزورة وعارية عن الصحة.

ولفتت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بات أمرًا شائعًا في ليبيا في محاولة لتضليل الجمهور وحشد الدعم لمختلف القضايا السياسية حسب قولها.