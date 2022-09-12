أمن بنغازي يضبط هارباً من حكم غيابي

الوطن| رصد

القى العاملون في قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات على ذمة وقائع الإيذاء الجسيم.

وفي التفاصيل، قالت المديرية في بيان، اليوم الأحد، إنه “في إطار الخطة الموضوعة من رئيس قسم البحث الجنائي العميد سليمان بوشيبة، لضبط المطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص بمنطقة الماجوري صادر بحقه حكم بالسجن غيابياً لمدة 3 سنوات على ذمة وقائع إيذاء وإعتداء على المواطنين ومطلوب أيضا لدى مركز شرطة رأس إعبيدة على خلفية واقعة الايذاء الجسيم، تم خروج أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة الماجوري قرب المحكمة وتمت مُشاهدة الشخص المطلوب على متن مركبة آلية نوع هيونداي افانتي سوداء اللون”.

وأضاف البيان: “تم اللحاق به (الشخص المطلوب) وضبطه وبتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على أداة لتعاطي المُخدرات (كنشة) وخليط من التبغ مع مادة بنية اللون يُشتبه بأن تكون مُخدر الحشيش وقنينة صغيرة سعة نصف لتر بها خمرة محلية الصنع”.

وتابعت المديرية قائلة إنه “تم الانتقال إلى قسم البحث الجنائي وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ن.ع.ر، من مواليد 1985، واعترف بحيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وهروبه من حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات وتمت إحالته للنيابة العامة”.