المنقوش تتابع سير عمل لجنة المساهمات الدولية

أخبار ليبيا 24

تابعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، سير عمل لجنة المساهمات الدولية.

جاء دلك خلال اجتماع ضمّ أعضاء اللجنة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الموسسات بوزارة المالية، ورئيس قسم المساهمات بوزارة الخارجية، حيثُ استعرض المجتمعون نتائج الاجتماعات السابقة، وآخر ما توصلت إليه اللجنة بخصوص حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى تحديد أولويات الصرف.

وفي سياق منفصل، بحثت إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة متابعي ملفات الهجرة بإدارة المنظمات الدولية، رفقة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، آليات التعاون بين الطرفين في مجال حوكمة الهجرة وتعزيز استراتيجية التواصل مع الجالية الليبية في الخارج.