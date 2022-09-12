خفر السواحل اليوناني يطارد سفينة لاشتباهه في تهريبها أسلحة تركية إلى ليبيا

حاول خفر السواحل اليوناني تفتيش سفينة باسم “رو رو” ترفع علم جزر القمر والتي كان يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إلى ليبيا لتركيا وانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وفق موقع “غريك سيتي تايمز” اليوناني.

وقال الموقع إن الواقعة حدثت على بعد 11 ميلًا بحريًا من تينيدوس التركية، مشيرا إلى أن طاقم السفينة رفض التوقف وأطلق خفر السواحل اليوناني طلقات تحذيرية لحملهم على التعاون.

ونقل الموقع على لسان مسؤول يوناني ثوله إن السفينة لم تكن ترسل إشارة، لذلك طلب خفر السواحل اليوناني التوقف للصعود على متنها.

وأضاف المسؤول اليوناني الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القبطان رفض التوقف وانطلق مسرعا، ما دفع خفر السواحل اليوناني إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء وليس على السفينة.