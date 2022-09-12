الجيلاني: ملتقى أمني مرتقب لتوقيع اتفاق لمنع الاقتتال بمناطق الساحل

الوطن| رصد

أكّد النائب الأول لرئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية، جمعة الجيلاني، أنّ الأطراف العسكرية التي ترفض حكومة الدبيبة تعتزم عقد ملتقى الأسبوع القادم “لدعم الاستقرار عبر توقيع اتفاق يضم مناطق الساحل من جنزور إلى رأس جدير وجبل نفوسة بالكامل” وفق قوله.

وقال الجيلاني، في تصريحات متلفزة، إنّ “القيادات العسكرية من جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق أمني أخير أكدت رفضها لأي صدام مسلح، والالتزام بالاتفاق الذي وقع بعد اشتباكات ورشفانة”.

فيما أكّد أن الأطراف العسكرية المعارضة لحكومة الدبيبة تسعى الآن لإجراء الانتخابات للخروج من الانقسام السياسي.