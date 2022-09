العكعاك: العمل في المنفذ الحدودي الليبي التونسي يسير بشكل جيّد

ليبيا – أكد مدير منفذ رأس اجدير العميد سالم العكعاك أن العمل في المنفذ الحدودي الليبي التونسي يسير بشكل جيّد حتى الآن حسب الاتفاق بشأن إنشاء عدة ممرّات وفتح أبواب إضافية لتخفيف الازدحام بين الحين والآخر.

العكعاك توقع في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الانتهاء من أعمال التوسعة والتحوير في الوقت المحدّد ونسبة الإنجاز حتى الآن بلغت بـ60 %.

وأشار إلى أن الحركة بالمنفذ تسير بشكل طبيعي، والتأخير الحاصل بسبب الإجراءات لدى الجانب التونسي وعدد ساعات الانتظار من 3 إلى 4 ساعات كأقصى تقدير.

العكعاك ختم: “فور الانتهاء من عملية التوسعة لن يكون هناك ازدحام كما هو في السابق، وستقلّ ساعات الانتظار بالمنفذ، مما يخفف العبء على المسافرين”.

