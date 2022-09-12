زيارة حكومية إلى مستشفى “الشهيد المقريف” في أجدابيا… والتعهّد بحل مختنقاتها

الوطن / رصد

أجرى كل من وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، زيارة أمس الأحد، لمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي في أجدابيا؛ للوقوف على سير عمل المستشفى.

واطّلع الوزيران خلال زيارتهما على المشاكل والمختنقات التي يعاني منها المستشفى، والآلية المناسبة لدعمها من أجل مواجهة تلك المختنقات، وتقديم خدمات طبية مُثلى للمواطنين.

وجرى الاتفاق في نهاية الزيارة على حل جميع المختنقات التي تعيق عمل المستشفى، بالإضافة إلى.توفير كافة الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكان في استقبال الوزيرين أثناء وصولهما، كل من عميد بلدية اجدابيا امبارك المنفي ومدير عام المستشفى فتحي الحرنة.