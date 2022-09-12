الزغيد: الدبيبة تولى رئاسة الحكومة بتعليمات من “ستيفاني” في جنيف

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدولة قطر جاءت بناءً على دعوة رسمية.

وأضاف الزغيد في تصريحات صحفية أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”.

وأشار النائب إلى أن هذه الزيارات تأتي من أجل تمكين الحكومة الليبية الشرعية، متابعا: الحكومة الليبية لم تأت من خارج ليبيا مثل حكومة الدبيبة التي أتت من جنيف وتعليمات من “ستيفاني ويليامز”.

واستكمل: سيكون لزيارة “عقيلة صالح” لقطر مردود جيد لليبيا وشعبها ولإنهاء الانسداد، بحسب قوله.