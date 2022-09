تقارير إخبارية تستذكر الهجوم على مجمع السفارة الأميركية في بنغازي وتداعياته

ليبيا – استذكر تقريران إخباريان التصدي لاستهداف مجمع السفارة الأميركية بمدينة بنغازي يومي الـ11 والـ12 من سبتمبر من العام 2012 وروايات سكان المدينة.

التقريران اللذان نشرتها شبكة أخبار “فوكس نيوز” الأميركيان وموقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي وتابعتهما وترجمت أهم ما فيهما صحيفة المرصد نقلا عن عضو الفريق الأمني الذي خاض معركة التصدي”مارك أو زي غيست” قصة نجاته من 13 ساعة من المواجهات المسلحة المميتة.

واتهم “غيست” الولايات المتحدة بعدم التعلم من أخطائها بشأن الكيفية التي تم من خلالها احتفاظ عدد قليل من الأميركيين العاملين في مدينة بنغازي في حينها بحياتهم مؤكدا حديثه مع زميله “تايرون ودز” القتيل لاحقا مع أصوات الرشقات النارية من مدفع رشاش وبنادق “الكلاشينكوف” عن أطفالهما.

وبين “غيتس” إن الأحاديث كانت عن ابنته البالغة من العمر في وقتها 7 أشهر والابن الـ3 لـ”ودز” المولود قبل وقت قصير من وصوله إلى ليبيا مؤكدا سماعه وأعضاء فريق الأمن الملحق التابع لوكالة المخابرات المركزية على بعد نحو ميل منهم إطلاق النار.

وأكد “غيتس” الذي خدم في صفوف قوات مشاة البحرية الأميركية في السابق إن عددا من هؤلاء الأعضاء شهدوا في وقت لاحق توجيه أمر من رئيس قاعدتهم بالانتظار قبل الرد فيما تحدث تقرير صدر في العام 2016 عن لجنة من الكونغرس الأميركي معنية بما حدث في مدينة بنغازي في العام 2012 عن ذلك.

وبحسب التقريرين قال أحد أعضاء الفريق غير المعروف مهمته بالقول:”لقد وصلنا للتو إلى نقطة قررنا فيها التحرك بمفردنا” في وقت كان فيه “غيست” وضابط وكالة المخابرات المركزية مجتمعين لتناول العشاء عندما بدأ الهجوم ليستدعيهما “ودز” مرة أخرى محذرا إياهما من تجاوز مبنى القنصلية.

وأشار التقريران إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المبنى فيما كان “غيست” يحاول بذل كل ما فيه وسعه لحماية 20 أميركيا أو نحو ذلك داخل بؤرة للمخابرات المركزية الأميريكة وهو يسمع إطلاق النار مع رؤيته لوهج ساطع لقذائف التتبع والصواريخ تومض في سماء الليل.

وبحسب “غيتس” سمع عجلة تابعة للخارجية الأميركية وهي تقترب من مكان تمركزه الدفاعي قبل أن يراها وقد أصابتها النيران فيما وصل رفاقه بعد ذلك وأقاموا محيطا دفاعيا ليتحول هدف المهاجمين إليهم وليقاتلهم رجال الأمن الأميركيون لساعات من دون تعزيزات.

وأضاف “غيست” وهو أحد قدامى المحاربين في قوات مشاة البحرية الأميركية بالقول عن فريقه:”كانوا 6 هناك وجميعنا لائقين للمهمة” في وقت قاد فيه “غلين دوهرتي” قواته للرد السريع عبر طائرة من العاصمة طرابلس نحو مدينة بنغازي للمساعدة.

وقال “غيست” إن إحدى الميليشيات المسلحة العديدة التي تتنافس على السيطرة في ليبيا أوقفت هذه القوات في المطار ما أدى إلى تأخير لمدة ساعات حتى انضمت إلى القتال فيما شن المهاجمون بعد وقت قصير من لقاء “دوهرتي” مع “غيست” و”ودز” على السطح هجوما آخر باستخدام قذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة.

وأوضح “غيست” أنه كان يعيد تلقيم سلاحه عندما مرت قذيفة الهاون التالية ليرفع رفع سلاحه بعد أن هدأ الدخان والحطام لإطلاق النار مرة أخرى لكنه لم يستطع السيطرة على يده اليسرى فذراعه كانت تتدلى بزاوية 90 درجة بين معصمه ومرفقه.

وأشار “غيست” إلى علمه بوجوب العودة للقتال وفعل كل ما بوسعه حتى أنفاسه الأخيرة فيما قتلت القيفة “دوهرتي” و”ودز” ومن ثم ساد الهدوء ولم يعد هناك إطلاق نار أو أية قذائف أخرى في وقت لم يعرف فيه أحد بعد 10 سنوات سبب نهاية معركة بنغازي التي استمرت لكان “غيتس في عداد الأموات.

وأوضح التقرير إن أحد عملاء الأمن في شهادته أمام الكونجرس تكهن بأن شروق الشمس أبعد المهاجمين ناقلا عن “غيتس” قوله بعد مراجعته للقطات صورتها طائرة من دون طيار أن الميليشيا المسلحة التي نقلت فريق “دوهرتي” تدخلت فيما افتقرت وزيرة الخارجية في حينها هيلاري كلينتون للتصرف المسؤول على حد قوله.

وأضاف “غيتس” أن كلينتون وغيرها من كبار المسؤولين متهربين من مسؤولية الثغرات الأمنية ووقت الاستجابة البطيء مشيرا إلى أن المقاتلين على الأرض بما فيهم رجال الأمن والديبلوماسيين هم الأقدر على قيادة المعركة وليس من يتواجدون في واشنطن.

وبالانتقال إلى روايات سكان مدينة بنغازي عن الهجوم على مجمع السفارة الأميركية فقد أكد التقريران مخاوفهم القائمة رغم القضاء على الجماعات الإرهابية في المدينة التي لا زال الكثير من معالمها في حالة خراب بعد أن انزلقت إلى عنف طويل الأمد اثر هذا الهجوم.

وأضاف التقريران إن المجمع ما زال فارغا ومهجورا منذ 10 سنوات رغم ترميمه ليكون بمثابة شاهد على مدينة عاشت العنف فيما نقلا عن ابراهيم زيدان ذي الـ54 عاما القاطن بالقرب من المكان قوله:”كانت ليلة هادئة وفجأة اندلعت اشتباكات مسلحة وراح أطفالي يصرخون من الخوف”.

وتابع زيدان بالقول:”هرعنا للمساعدة لكننا وجدنا جثثا ملقاة على الأرض وحريق كبير في مبنى السفارة ولم أكن أدرك في ذلك الوقت حجم الخطر الذي كان سيأتي واليوم بعد سنوات من الحروب والدمار والقتل والإرهاب أدركت أن الهجوم كان إعلانا لسيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة”.

من جانبه قال محمد الورفلي صاحب الـ37 عاما أنه واحد من العديد من السكان الذين غادروا المكان بصفته مركزا للمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية بعد الهجوم خوفا من المزيد من العنف مبينا بالقول:”عندما رأيت المبنى يحترق قررت التحرك خاصة بعد إصابة زوجتي بشظية”.

وأوضح الورفلي قائلا:”كنت أخشى أن تتعرض أسرتي للإصابة أو القتل في هجمات مماثلة من قبل الجماعات الإرهابية خاصة وأن منزلي كان قريبا من مقرات المنظمات الدولية التي قد يتم استهدافها في المستقبل ويتطلع معظمنا إلى سيادة القانون ومؤسسات الدولة وأن يرى أطفالنا بلدنا مزدها وآمنا ومستقرا.”

وفي ذات السياق قال ناشطون مدنيون أن الهجوم على مجمع السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي مثل بداية مرحلة جديدة من القتل والتخريب والتدمير والنزوح في ما يحتم سحب السلاح من أيدي الميليشيات المسلحة لتفرض الدولة سيطرتها على البلاد بأكملها.

وتحدث الناشطون عن فشل الجماعات الإرهابية في محاولاتها لتجنيد سكان مدينة بنغازي عبر المال في العام 2012 للقتال في صفوفها بعد أن خرج المئات منهم إلى الشوارع متظاهرين ضدها في وقت روت فيه خديجة التاجوري ذات الـ34 عاما تجربتها المريرة مع الهجوم إذ كلفها فرصة الدراسة في الخارج.

وبينت التاجوري وهي الآن طالبة دراسات عليا في كلية الحقوق بجامعة بنغازي قائلة:”لقد دمر مستقبلي فقد كنت واحدة من بين 14 متقدما للدراسة في الخارج في العام 2012 في الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا لكن الإجراءات توقفت تماما ولم أتمكن من الحصول على تأشيرة بسبب هذا الهجوم”.

واختتم التقريران بالإشارة إلى أن التاجوري والعديد من الشباب عانوا اقتصاديا واجتماعيا من التداعيات السياسية لهذا الهجوم رغم معارضتهم للعنف.

