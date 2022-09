اللافي: إنهاء الانسداد السياسي يتم بحسم المسار الدستوري وتحديد موعد للانتخابات

ليبيا – أشاد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بدور إيطاليا لترسيخ الاستقرار وعملها مع كافة السياسيين لتحقيق تطلعات الليبيين بإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

إشادة اللافي جاءت وفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بالسفير الإيطاليا في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” تم خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية ما بعد عقد لقاء برلين الأخير بشأن الأزمة الليبية.

وبحسب البيان شدد اللافي على اهتمام الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة الوطنية الشاملة لكونه لبنة من لبنات بناء الدولة مع ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ونقل البيان عن “بوتشينو” تجديد موقف روما الداعم للمجلس الرئاسي الساعي إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

