الفيتوري: ليبيا في طريقها للاقتراض نتيجة “ارتجالية الدبيبة”

الوطن / رصد

هاجم رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي بواشنطن فيصل الفيتوري، السياسة الاقتصادية التي بنتهجها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في ليبيا.

ورأى الفيتوري في تصريحات، أن الدبيبة يتخذ قرارات ارتجالية غير مدروسة ستقود البلاد نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ومن ذلك رفعه لمرتبات العديد من القطاعات غير المنتجة أو المؤثرة على إيرادات الدولة.

وحذّر الفيتوري من انضمام ليبيا إلى قافلة الدول الأفريقية الفقيرة، التي تقدمت عام 2022 بطلبات اقتراض من صندوق النقد الدولي، رغم أن ليبيا دولة غنية بثرواتها الطبيعية.

وأضاف: “وجدنا نحن أصحاب الثروة من يقفلون آبار قوت الشعب الليبي ومصدر رزقه الوحيد من أجل مساندة هجوم روسيا ضد دولة أوكرانيا المستقلة، وضد الولايات المتحدة التي منحتهم الحماية والمساعدة والغطاء لمدة من الزمن”.

وأشاد الفيتوري بالدور الذي يلعبه النائب العام الصديق الصور، لمتابعة الفساد والجريمة في العاصمة طرابلس، واصفاً له بـ”الرقم المهم” الذي لا يجب السماح بعزله واستبداله من قبل العصابات، وفق قوله.