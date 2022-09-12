راس لانوف للنفط: نعتزم توظيف الباحثين عن عمل حسب المتاح من وظائف

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز ” شعبان يوسف بسيبسو ” اعتزام الشركة بعد الانتهاء من إعادة تشغيل مصنع الإيثلين على توظيف الشباب الباحثين عن العمل في المنطقة وفق الوظائف الشاغرة المتاحة لديها.

واكد ” بسيبسو ” خلال لقائه بأعيان وحكماء منطقة ( راس لانوف ) على البدء في المرحلة الثانية لمشروع إعادة إحياء المدينة السكنية ومنطقة العزاب والأماكن الترفيهية بما يضمن حل لكافة المشاكل والمختنقات التي تم استعراضها ومناقشتها مع اعيان وحكماء المنطقة .

ومن جانبه أشاد الأعيان والحكماء بجهود مجلس إدارة الشركة وكافة مستخدميها لما يبذلونه من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي بالكامل والمحافظة على هذا الصرح الصناعي الهام والذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني.