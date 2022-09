البعثة الأممية تنفي صحة رسالة متداولة مرسلة من زينينغا لـ غوتيريش

ليبيا – نفت البعثة الأممية صحة إرسال القائم بأعمال رئيسها “ريزدون زينينغا” رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيريش حول الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أكدت من خلاله عدم صحة هذه الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والصحافة ما أوجب التنويه بشأن كونها مزورة، مشيرًا إلى أن من المؤسف شيوع نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة في ليبيا لتضليل الجمهور وحشد دعم لقضايا سياسية.

وحذر البيان من هذا الأمر مع تجديد الدعوة لكافة الأطراف إلى تجنب أي أعمال تحريضية أو معلومات مضللة قد تهدد استقرار ليبيا الهش فيما لم يوضح ماهية هذه الرسالة وما تضمنته من معلومات.

