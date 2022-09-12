أحوال الطقس اليوم: اعتداء الأجواء في معظم مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال، مع رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، ترواح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.