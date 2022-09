دغيم: تركيا حريصة من البداية على التنسيق والتعاطي مع حكومة تصريف الأعمال

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، الحديث عن وجود محاولات تركية لجمع فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة على طاولة تفاوض واحدة خلال وجودهما بتركيا، واصفًا ذلك بمجرد “دعاية أطلقها الفريق الإعلامي لباشاآغا“.

دغيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ذكر :”بنفي السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، توجيه بلاده أي دعوة لباشاآغا لزيارتها”.

وقال دغيم إن تركيا كانت حريصة من البداية وحتى قبل اشتباكات العاصمة، على التنسيق والتعاطي مع الطرف الذي يمثل الدولة الليبية طبقًا للقرارات الأممية وهي حكومة تصريف الأعمال.

