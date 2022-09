المنقوش تتابع سبل إيفاء ليبيا بمساهماتها المالية لحساب المنظمات الدولية والإقليمية

ليبيا – ترأست وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أعمال الاجتماع الـ3 للجنة متابعة عمليات سداد المساهمات الدولية الخاصة بدولة ليبيا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة أعضاء اللجنة عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة تصريف الأعمال ومجلس وزرائها ومصطفى المانع مستشار محافظ المصرف المركزي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة راشد أبو غفة.

وتابع البيان إن عضوي اللجنة مدير إدارة الموسسات بوزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى كشادة ورئيس قسم المساهمات في وزارة الخارجية بالحكومة عباس المزوغي شاركا أيضا في الاجتماع الذي شهد استعراض المنقوش لنتائج سابقه.

وأضاف البيان إن المنقوش استعرضت أيضا ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رقم 325 لسنة 2022 القاضي بحصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة بصفة مساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية وتحديد أولوية الصرف.

وبحسب البيان أوصت المنقوش بضرورة وضع التوصيات الخاصة بالاجتماع الـ3 موضع التنفيذ وتطبيقها لتسهيل العمل وحلحلة أي عراقيل.

