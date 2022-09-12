بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 34)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وتسجل على الدواخل(35-39)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور بعض السحب الرعدية احيانا.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

مدينة طرابلس

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