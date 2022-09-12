أجواء طقس معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية

أخبار ليبيا 24

تميل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، إلى الاعتدال على أغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى على الساحل تسجل ما بين (27-33) مئوية، وتكون على مناطق الدواخل والجنوب ما بين (35-41) مئوية.

وذكر المركز، أن السحب تتكاثر وقد تكون رعدية على مناطق جنوب الجبل الغربي وغدامس والحمادة، كما أنها تتكاثر كذلك على الساحل الشرقي والجبل الأخضر، مشيرًا إلى أن السحب قد يتخللها أمطار خفيفة.

الرياح

والرياح في شمال غرب ليبيا، شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل.

بينما في الشمال الشرقي، فتكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح في الجنوب الغربي، شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي الجنوب الشرقي، شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.