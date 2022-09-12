الحكومة الليبية تقرر علاج 61 حالة أورام وزراعة نخاع بالخارج

أخبار ليبيا 24

قرر، وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، علاج حالات أورام وزراعة نخاع بالخارج خلال الأيام القادمة ويبلغ عددها 61 حالة.

جاء ذلك، في بيان للحكومة، حول زيارة تفقدية، يوم أمس الأحد، لوزير الصحة ووزير التخطيط والمالية لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال.

وقالت الحكومة، إن الزيارة شملت كافة أقسام المستشفى، للاطلاع على الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها إلى جانب زيارة الأقسام التي تحتاج الصيانة، كما شملت الزيارة قسم الأورام بالمستشفى.

وأضافت الحكومة، أن وزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، أكد دعم الوزارة لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع، التي تحتاج إلى العلاج بالخارج، وتوفير التفويضات المالية اللازمة للشروع في علاجهم.

وقبل يومين قالت، الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن وزارة الصحة ستمارس عملها من داخل بنغازي اعتبارا من أكتوبر القادم، وذلك بعد تجهيز مقرها بالمنطقة الشرقية.