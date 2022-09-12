الحاجي: أنا على يقين أن الأمازيغ أكبر المنساقين خلف المؤامرة الفرنسية

زعم جمال الحاجي، المناصر للاحتلال التركي للعاصمة والمعادي للجيش ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن الأمازيغ أكبر المنساقين خلف المؤامرة الفرنسية، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سجل عني أن فرنسا أكبر مستفيد من اغتيال «الأمازيغي» العلامة الشيخ الدكتور «نادر العمراني»”، بحسب تعبيره.

وأضاف “سيأتي يوم يُكشف الستار عن هذه المؤامرة ومن يقف خلفها ولا أتحدث عن من تم استخدامهم بل من هم على رأس مخطط المشروع الأمازيغي في شمال أفريقيا برعاية فرنسية وعلى يقين أن إخواننا وأهلنا الأمازيغ أكبر من ينساقون خلف المؤامرة الفرنسية”، وفقا لحديثه.