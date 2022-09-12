الارصاد: اجواء معتدلة وتكاثر للسحب الرعدية وأمطار على هذه المناطـــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 12/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تميل للاعتدال على اغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية حيث تسجل الحرارة القصوى على الساحل مابين (27-33)مْ، وتكون على مناطق الدواخل والجنوب مابين (35-41)مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب وقد تكون رعدية على مناطق (جنوب الجبل الغربي- غدامس -الحمادة) وكذلك تتكاثر السحب على الساحل الشرقيى والجبل الاخضر قد يتخللها أمطار خفيفة.

والله اعــــــــلم