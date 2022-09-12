العكروت: الليبيون سياسيون بطبعهم لأنهم غيروا جلدهم أكثر من 15 مرة منذ 2014  

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن الليبيين يعرفون السياسية أكثر من غيرهم، بدليل أنهم «غيروا جلودهم 15 مرة» منذ 2014، على حد قوله.

كتب العكروت على فيسبوك: «قالك الليبيين ما يفهموش في السياسة، إذا فيه من يفهم في السياسة في العالم هم الليبيين، وأهو تعالوا شوفوا، من 2014 وتعال جاي، غيروا جلودهم خمسطاش مرة، اليوم صديقك غدوه عدوك وبعد غدوه صديقك الأسبوع الجاي نتعارك معاك الأسبوع اللي بعده نقاتل في صفك، الشهر الجاي نتحالف مع عدوك الشهر اللي بعده نجيك نطيح عليك، مش هذا التطبيق الصحيح (لا عدو دائم ولا صديق دائم )؟”.