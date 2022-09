الإيقاع بتشكيل عصابي يمارس الخطف والسرقة والابتزاز في صبراتة

ليبيا – أوقعت الدوريات المشتركة لأعضاء وحدات التحري والقبض التابعة لمركز وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة تشكيلا عصابيا مكونا من 3 عناصر.

بيان صحفي مقتضب صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تورط هؤلاء بخطف أحد المواطنين وتصويره من أجل ابتزازه بعد سرقة سيارته بقوة السلاح.

وأضاف البيان إن كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء تم اتخاذها وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

